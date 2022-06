Mally Requião, arquiteta e urbanista, graduada em 2011 pela Universidade Salvador (Unifacs), atua na área de Design de Interiores, desde a sua formação. Trabalhou em uma importante Incorporadora Imobiliária, antes de realizar o sonho de ter o seu próprio escritório.

Escolheu a profissão por lidar com os desejos e com a expectativa das pessoas, e a cada novo trabalho e a cada sorriso de satisfação dos clientes, ela tem certeza que escolheu o caminho certo. Dentre as diversas obras que levam a sua assinatura, está o projeto de decoração do Escritório da Produtora Rua 15, do cantor Saulo Fernandes.