O escritório "CONCEITO - arquitetura, urbanismo e interiores", está atuando no mercado desde 2005, com trabalhos na área de projetos, construções, urbanismo, empreendimentos imobiliários, entre outros, sob comando das profissionais:

- Ligia Vanessa Cardoso, arquiteta e urbanista, com experiência em obras e projetos, privados e públicos. Formada em 2005, além do escritório, trabalhou durante 08 anos em Secretaria de Obra de Prefeituras, onde teve a oportunidade de desenvolver projetos urbanísticos de grande porte, e ainda colaborar com o desenvolvimento de Plano Diretor, Leis de Zoneamento, entre outros, com um acervo técnico de mais de 600 trabalhos, entre projetos, obras, laudos e consultoria.

- Cristiane Bocalão, Designer de Interiores, atua neste mercado desde o ano de 2000, com criatividade e ousadia em seus projetos, participando de vários congressos, cursos, feiras, simpósios nacionais e internacionais, sempre com o objetivo de trazer novas idéias e materiais para os projetos e obras. Além da diversidade cultural referenciada por viagens pelo mundo e sua formação em História da Arte, em Portugal no ano de 1993. A Designer destaca em seu trabalho ampla experiência em consultoria e projetos luminotécnicos, com obras de destaque e grande porte, onde "brinca" com os efeitos da luz, fazendo com que os ambientes tenham o conforto e a funcionalidade necessária para o cliente.

- Darfiny Bufolo, arquiteta e urbanista, atua no escritório desde 2012, com muita dedicação e sempre se atualizando sobre as tendências, com experiência em projetos nos diversos segmentos, e ainda com conhecimento abrangente em materiais de construção e suas propriedades.

Essa equipe, tem o compromisso com a satisfação do cliente, sempre enfatizando estética, conforto, viabilidade e qualidade de vida. A qualidade no atendimento e no trabalho desenvolvido são os diferenciais da empresa.