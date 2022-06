Em 2007 escolhemos Florianópolis para fincar raízes, onde fomos

recebidos com carinho pelos Arquitetos, Construtoras, Designers, Decoradores e Lojas de Decoração da Região, conseguindo construir uma parceria profissional de Sucesso, participando de diversas mostras de decoração com projetos arrojados e inovadores desenvolvidos pelos profissionais da área (Mostra CasaNova Litoral & Cia Norte, Mostra da Loja 4 Elementos em Balneário Camboriú, Mostra CasaNova em Florianópolis, Mostra Morada Casa Show em Jaraguá do Sul, Casa Cor de Campo Grande - MS, Casa Cor de Brasília, Casa Cor do Paraná).

Com esta oportunidade alcançamos reconhecimento nacional pela excelência nos serviços prestados.

Por isso levamos o SC em nosso nome, como forma de agradecer o carinho dos catarinenses que nos receberam e apoiaram desde o inicio.