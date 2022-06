Giovana Carvalho é Arquiteta e Urbanista graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1992 - 1997).

Profissional com experiência em projetos de Arquitetura ; Interiores e desenho de mobiliário. Durante a graduação atuou como colaboradora em importantes escritórios de arquitetura e também em industria moveleira . Após a formação acadêmica trabalhou como cordenadora de projetos em uma construtora atuando em todas as etapas do projeto, da compra do lote ao lançamento do empreendimento. Com a experiência adquirida faz hoje a ambientação também de suas obras através dos projetos de interiores, oferecendo comodidade ao cliente.