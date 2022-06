A Studio C.A. Arquitetura e Consultoria é um escritório que já nasceu com 15 anos de experiência, fruto do knowhow adquirido pela sua idealizadora, a Arq. Elisângela Cardoso de Almeida, no mercado corporativo e residencial do Rio Grande do Sul.

O principal diferencial do escritório está no atendimento personalizado, na customização de soluções de acordo com as necessidades do cliente e na permanente adequação às novas tendências.