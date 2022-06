Arquiteta carioca formada pela Universidade Santa Úrsula, pós graduada em iluminação pela Universidade Veiga de Almeida e MBA em Gestão de Escritório de Arquitetura pela Fundação Getúlio Vargas, entre outros. Atua há 20 anos no mercado, com foco em arquitetura de interiores e desenvolve projetos para as áreas de lazer, residencial e corporativo. Tem como característica principal o detalhamento de marcenaria em suas criações no design exclusivo de móveis.