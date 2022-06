A 2L é um escritório de arquitetura contemporânea voltado a desenvolver soluções criativas para projetos comerciais e residenciais. Nosso foco está no respeito às necessidades dos clientes e na concepção de espaços que buscam funcionalidade, conforto e estética apropriada para cada projeto.

O planejamento e atendimento diferenciado são elementos chave, que estão presentes em todas as etapas do processo desde a concepção do projeto à sua conclusão.

A 2L Arquitetura e Interiores foi fundada pelas sócias Luciana Fioratti e Luiza Biagi Simões com o objetivo de combinar suas áreas de atuação, arquitetura e design de interiores, dando início a um escritório que desenvolve projetos pensados como um todo.