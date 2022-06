Empresa fundada em 1985 , atendendo a região do sul do estado e cidade do Rio de Janeiro com Projetos Paisagístico, Arquitetura e Interiores, participamos da Implantação Paisagística do Rio Cidade nos bairros do Leblon , Penha, Ilha do Governador, Portal do Rio, Bonsucesso e Praia de Ramos, CIEPS e CRIAN.

Projetos Arquitetura , Interiores e Paisagístico em clubes, escritórios clinicas e residenciais.

Realizamos Implantação Paisagística e Manutenção de Áreas Verdes

Administração de obras

E temos viveiro e lojas de materiais para decoração e utilizacão paisagistica