O Lovisaro Arquitetura e Design, escritório especializado em arquitetura e design de interiores residencial, corporativo e comercial, assimila as características de cada cliente, realizando projetos completamente distintos e bem finalizados, com foco em funcionalidade, bem estar e estética.

Carol e Fernanda Lovisaro têm o dom de imprimir sua personalidade em obras atemporais e customizadas, com elementos em comum, aliadas à necessidade do cliente, buscando sempre oferecer peças e opções que não delimitam uma época ou representam um modismo. Os itens de arte e de design desenvolvidos especialmente para cada projeto e a mescla do novo com o antigo, buscando sempre harmonia na composição das formas, cores e texturas, também endossam a característica jovem e contemporânea dos trabalhos da dupla. Formada em Desenho Industrial pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), São Paulo, Carol teve sua primeira experiência profissional em uma multinacional brasileira, onde despertou o interesse pelo design de interiores. Fernanda é arquiteta formada pelo Centro Universitário de Belas Artes, trabalhou por dez anos no departamento de Arquitetura de um renomado grupo de shoppings centers estabelecido nas principais capitais do Brasil. Ambas têm especialização na Domus Academy de Milão.