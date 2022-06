Desde que surgiram, há 21 anos, Luciana Martins e Gerson de Oliveirafazem um trabalho situado no limite entre o design e a arte. Semmedo de experimentar e de abrir caminhos, primam por uma criaçãointeligente. Seus objetos têm o poder de conciliar a concisão com acapacidade de surpreender.Uma cadeira que se esconde num cubo preto e se revela apenasao receber o corpo do usuário; bolas de sinuca que são deslocadasde sua função para servirem de cabides; planos que desenhampercursos múltiplos: são vários os exemplos de uma produção queinstiga e confunde a nossa percepção, fazendo com que o nossorelacionamento com os objetos não seja de consumo (uso imediatoe tantas vezes alienado), mas de fruição (que não se estanca noprimeiro contato mas, antes, vai trazendo novas nuances à medidaem que o tempo passa).É nessa capacidade de oferecer mais do que a função, de brincarcom a nossa percepção e nos fazer pensar, de mexer com nossosparâmetros que, a meu ver, reside a pulsão artística do trabalho da Ovo,tornando seus objetos e móveis algo para usar, mas também para vere para colecionar. Para guardar – naquele sentido original do verbo, depreservar, manter, conservar.Por mais instigantes que sejam à primeira vista, as peças se revelam,no uso, perfeitamente funcionais – e esse acaba sendo mais umelemento da surpresa; uma confirmação de que não abrem mão de serdesign. Elas em geral são mutantes. Permitem diferentes composições,configurações e disposições, para desejos e necessidades que variamao longo do dia ou da vida. Em muitas, assiste-se ao desdobramentoda forma e/ ou da função. Podem estar no chão e subir pelas paredes,e daí voltarem novamente ao chão, ganhando novas utilidades em cadafase do percurso.Cabideiros, prateleiras, bancos, mesas, cadeiras e sofás intercambiamsuas funções. São objetos híbridos, dinâmicos, flexíveis, que rompem asfronteiras das classificações. A liberdade se manifesta também na escolhados materiais. Eles passeiam à vontade entre os metais (aço inox, alumínio,ferro...), as madeiras (maciça, laminada, mdf), os tecidos, os vidros e osacrílicos. E, se não abusam das cores, também não se furtam a elas.Sem cair na assepsia do modernismo tal como foi lido por tantos,como um grilhão a impedir vôos e poesia, os móveis e objetosdesenvolvidos por Luciana Martins e Gerson de Oliveira têm clarezade pensamento e de construção; buscam a forma justa, sintéticae depurada da criação divina que escolheram para dar nome a seuestúdio, como uma profissão de fé: ovo. Como haikais concisose surpreendentes, comunicam a contemporaneidade e ao mesmo meparecem pré-destinados a transcender o tempo em que foram feitos.Adélia Borges é crítica, historiadora de design e curadora. É autora de Design +Artesanato: O Caminho Brasileiro, de 2011; e Designer não é Personal Trainer, de 2002,entre outros livros. Foi diretora do Museu da Casa Brasileira (2003 a 2007) e curadorageralda Bienal Brasileira de Design (2010). É professora de história do design na Faape jornalista colaboradora de várias publicações.