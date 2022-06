Formados pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, os irmãos e arquitetos Gustavo e Marcelo Seferin decidiram formar seu próprio escritório de arquitetura. O intuito era agregar o máximo de conhecimento nas áreas de arquitetura, sustentabilidade e design buscando conhecimentos em cursos no Brasil e no exterior. A idéia é trabalhar bastante, porém nunca deixando de estudar novas tecnologias e ampliar o conhecimento.

Com o objetivo de diversificar e ampliar a expertise do escritório, cada arquiteto segue um caminho diferente de especialização na profissão, compartilhando suas qualificações em busca de um escritório completo em conhecimento e experiência profissional.