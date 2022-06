Sob o comando dos arquitetos Beatriz e Eduardo Fernandez Mera, atualmente a Mera Arquitetura Paisagística é fortemente reconhecida no setor por atender as principais construtoras do mercado.

A transparência na negociação, responsabilidade e cumprimento de prazos são as principais características que diferenciam a Mera Arquitetura Paisagística, que possui uma equipe qualificada e apta a atender aos mais variados e exigentes clientes.

Os arquitetos cuidam de todas as etapas de cada projeto e buscam soluções inovadoras, além de monitorar o desenvolvimento da paginação de piso, áreas de lazer, piscina, espelho d’água e distribuição vegetal até a ambientação externa, harmonizando arquitetura e paisagismo.