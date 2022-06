Entre em contato pelo e-mail: manuela@digiorgio.arq.br

Manuela Di Giorgio é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unisinos, atuando desde 2004 na área de arquitetura e interiores, possuindo em seu currículo diversos trabalhos nos segmentos residenciais e comerciais .

Com escritório em Novo Hamburgo - RS, a arquiteta dedica-se a elaboração de projetos diferenciados, conforme as necessidades e desejos do cliente, visando sempre a excelência dos serviços, cumprimento dos prazos e orçamentos estabelecidos.

Projetos contemporâneos são as principais características do seu trabalho, com atenção aos detalhes que imprimem exclusividade ao projeto.