Claudia Muñoz nasceu no Chile,mas mora no Brasil desde criança.Cursou Arquitetura na Universidade Mackenzie mas, foi no Paisagismo que descobriu a sua verdadeira vocação.Atua na área à 17 anos.Gosta de todos os estilos de Paisagismo desde, que eles estejam em harmonia com a arquitetura do local.A maior intenção dos seus projetos é conseguir charme e aconchego,independente das dimensões do espaço determinado para o paisagismo.