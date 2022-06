Imagine Arquitetura - É uma Empresa de Arquitetura e Urbanismo com as atividades iniciadas em outubro de 2014, no município de Várzea Grande - MT, com os Arquitetos Luma Santos e Marcos Chiocca, é voltada para atender as necessidades da sociedade, trazendo novidades e tornando a cidade mais planejada tanto individualmente, em habitação ou comércio, como no entorno.

O arquiteto e urbanista é capaz de projetar e organizar espaços internos e externos, trabalhando todo o entorno, unindo a estética, o conforto e a funcionalidade do ambiente. O arquiteto também é capaz de projetar ou reformar edifícios, e também pode determinar os materiais a serem utilizados, levando em consideração todos os estudos.

Áreas em quais o Arquiteto pode atuar :

Planejamento urbano e regional; Avaliação de impacto ambiental, paisagismo, loteamento, fiscalização de obras; Projetos de edificações, estrutural e de interiores; Instalações prediais e gerenciamento de reforma; Patrimônio cultural e histórico; Cenografia; Mobiliário urbano.