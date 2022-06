Paula Magnani é arquiteta, formada em 2001 pela Universidade Mackenzie, em São Paulo.

Sua experiência profissional iniciou-se ainda durante a faculdade, trabalhando em renomado escritório de arquitetura por mais de cinco anos e, desde 2002, possui seu próprio escritório. O foco principal do trabalho da arquiteta é unir a forma e a função em seus projetos seguindo o perfil e a personalidade de cada cliente. Com olhar contemporâneo, unido a pesquisas constantes em livros de arquitetura e as novidades no mercado de mobiliário e acabamentos, cada projeto é criado e desenvolvido com bases técnicas e detalhamentos únicos. Os projetos do escritório incluem reforma, arquitetura, acabamento interno e decoração, nas áreas residenciais e comerciais. O acompanhamento da execução dos projetos em obra é feito criteriosamente, buscando sempre a qualidade dos acabamentos e a concretização do espaço, conforme o projeto criado.