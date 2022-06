Sobre o Escritório

Projetos personalizados, adaptados às necessidades e gostos dos clientes e atualizados com as novidades do mercado são a especialidade do nosso escritório. Prezamos por um acompanhamento completo do projeto à finalização da obra para que todos os requisitos sejam atendidos. Com uma relação próxima ao cliente aliada a profissionais competentes faremos com que essa experiência de construir o seu lar seja o mais prazerosa e excitante possível. Veja o nosso site, conheça mais sobre nossos projetos e entre em contato conosco. Teremos grande prazer em atendê-lo e ajudar a construir o seu espaço.

Sobre a Arquiteta

Ana Bartira Brancante é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especializada em Design de Interiores e Pós graduada em Arquitetura Hoteleira. Com escritório próprio há mais de 12 anos, possui em seu currículo diversos trabalhos nos segmentos residencial, comercial e hoteleiro, participando de grandes mostras de decoração como Casa Cor Rio de Janeiro e São Paulo, onde foi contemplada com o prêmio de melhor espaço comercial, e das edições do Hotel Design de 2011 e 2012 com a Suíte Master e Suíte Executiva. Em constante atualização com as tendências do mercado, visita periodicamente feiras especializadas e anualmente o Salão de Móveis de Milão, referência no mundo do design.