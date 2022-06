O escritório AD arquitetura e design é localizado em Campo Grande-MS, liderado pela Arquiteta Desirée Mendonça e a Designer Andrea Daros.

As profissionais desenvolvem projetos em todas as fases, do projeto arquitetônico ao design de interiores e se estendem até os mínimos detalhes de cores, arte e objetos.

Outro vértice do escritório são os projetos feitos com containers, uma proposta sustentável que agregou bastante para a experiência profissional e continua em expoente crescimento.

A equipe busca a excelência no atendimento e nos resultados, através de soluções únicas pertinentes ao desejo do cliente.