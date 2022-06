Ana Adriano Design de Interiores é uma empresa situada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e atua em todo o Brasil. Além de projetos presenciais, trabalhamos de forma on-line, diminuindo os custos para o cliente. Possuímos equipe multidisciplinar, capacitada para atender as necessidades de cada cliente. Do início do projeto até a produção final do ambiente,para que a casa traduza a personalidade e o lifestyle do cliente. Contamos também, com parcerias em várias lojas, de diversos segmentos, para oferecer ao cliente conforto e comodidade na hora da execução do projeto.

O processo utilizado para a elaboração dos projetos, tanto presenciais quanto online,inclui:·

Brieffing para definição de perfil do cliente e suas necessidades

· Planta baixa com distribuição de movelaria e conceituação de cada ambiente

· Planta técnica demolir/construir

· Projeto luminotécnico

· Planta de pontos de elétrica

· Planta de pontos de hidráulica

· Paginação de revestimentos para pisos e paredes

· Projetos executivos de marcenaria e peças especiais

· Imagens em 3D

· Memorial Descritivo

· Planilha de Especificações

Além desse serviço, prestamos assessoria para redecorar ambientes da sua casa,reposicionando mobiliário,especificando papéis de parede,cortinas,tapetes e objetos de decoração ,quadros e outras obras de arte.

Fundada pela designer de interiores Ana Adriano,formada em “Composição de Interiores”, pela UFRJ,em 1997 e com cursos em Lighting Designer e Feng Shui a empresa desenvolve projetos nas áreas residencial, corporativa e comercial, em estilo contemporâneo, onde as expectativas e necessidades do cliente são prioridades. “Gosto de cores, decoração mais limpa e simetria, equilíbrio. Acima de tudo, prezo pelo conforto.O ambiente tem que ser criado em função do seu dia a dia,da funcionalidade, da utilização privilegiada do espaço, Tem que traduzir o modo de vida, a rotina, os gostos e a estória do cliente, de forma funcional e agradável. O Design de Interiores trabalha para deixar a vida do cliente mais fácil ,bonita e prazerosa.Hoje em dia vivemos muito dentro de casa,ela tem que ser o lugar onde você se sinta acolhido,feliz! ”.