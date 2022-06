Ana Trevisan é formada em Arquitetura e Urbanismo pela UNISUL em 2004, com Especialização em Arquitetura da Paisagem em 2008 pelo mesmo centro de ensino. O escritório, localizado em Florianópolis, desenvolve projetos de arquitetura – nas áreas residencial, comercial e corporativa, interiores e paisagismo.

A equipe multidisciplinar é formada através de parcerias nos segmentos específicos: iluminação, estudos ambientais, paisagismo e execução de obras. Associado à AsBEA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura-, o escritório segue pensamento contemporâneo e funcional nos seus projetos, buscando harmonia na composição entre os elementos arquitetônicos e as necessidades de cada cliente. Cada projeto é pensado e projetado de forma única e personalizada, resultando na construção de uma nova história de vida. Na página do coletivo no Facebook são compartilhadas informações sobre o mundo da arquitetura e principalmente sobre estilos de morar e de vivenciar as cidades.