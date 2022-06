O escritório Renata Rubim Design & Cores é pioneiro no Brasil a trabalhar com design de superfície. Suas especialidades são projetos para superfícies de qualquer natureza e a consultoria de cores para indústrias ou construção civil. A empresa tem uma extensa lista de projetos executados, desde têxteis a plásticos, cerâmica e papéis. Temos produtos nas residências de brasileiros em todo o território nacional, como garrafas térmicas, louça, roupa de cama, agendas. Além de tapetes, revestimentos de parede, pisos. Os objetivos da empresa são de trabalhar o design de uma maneira acessível e ambientalmente correta contribuindo com projetos que tragam bons resultados comerciais aos seus clientes sem agredir o meio ambiente.