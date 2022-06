Anna Luiza Rothier sempre foi ligada ao meio ambiente, por isso escolheu o paisagismo como profissão. O amor pelas plantas, a compreensão de seus processos de crescimento e da harmonização dos diferentes volumes e cores dão a sensibilidade dos jardins criados por ela.

Quando conheceu os jardins tropicais de Burle Marx, Anna se encantou com as formas irregulares dos canteiros, compostos pelas espécies que conhecia desde criança. O estilo do paisagista virou a referencia de Anna Luiza, que o adapta com versatilidade em projetos que podem ser uma mistura de estilos distintos ou representações de uma tendência especifica, buscando sempre integrar seus sentimentos e os de seus clientes ao conceito arquitetônico.

Seus projetos vão desde um jardim clássico , em fazenda de café, até um jardim sustentável, premiado pelo jornal O GLOBO e podem ser encontrados em publicações de renome como , no livro New Brazilian Gardens: The Legacy of Burle Marx da editora inglesa Thames & Hudson.