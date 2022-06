O Monte Arquitetura, fruto da sociedade das arquitetas gaúchas, Lidia Calegaro e Priscila do Monte, desenvolve trabalhos no eixo Rio de Janeiro e São Paulo.

Temos como principal objetivo a produção de arquitetura contemporânea de alta qualidade, sempre criando espaços que unam a estética com a funcionalidade adequada de cada situação.

A pesquisa constante de boas referências e soluções inovadoras inteligentes, aliadas ao estudo profundo das necessidades do cliente e do local a ser trabalhado são os pontos de partida para que todos os projetos do escritório obtenham resultados de excelência e alcancem com êxito o melhor custo-benefício.

Nosso intuito é dar forma aos sonhos de nossos clientes.