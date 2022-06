A família GMT atua no mercado moveleiro à 20 anos e é com muito prazer e satisfação que digo que somos uma família dedicada, prestativa e atenciosa com nossos clientes, nossos produtos e com nossos fornecedores.

O ponto chave do nosso sucesso é nosso bom atendimento, transparência, pontualidade, bom acabamento e excelente organização.

Nós da família GMT não poderíamos de também expressar que contamos com uma equipe de bons profissionais rigorosamente selecionados para que os sonhos de nossos clientes sejam realizados com alegria e satisfação.