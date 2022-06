HB Arquitetas Associadas desenvolve projetos de Arquitetura, atuando principalmente nos setores residencial multifamiliar e unifamiliar, comercial e serviços.

Tem à frente de sua equipe as arquitetas Heloisa Bocorny, Raquel Hagen e Tatiana Steffler. O escritório tem como objetivo atender às expectativas e sonhos dos seus clientes, com os conceitos de eficiência e bem viver. Buscamos criar uma arquitetura de qualidade formal e funcional, sempre considerando a relação da edificação com o entorno e a cidade onde ela se insere.