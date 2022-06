Arquiteta e Urbanista pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP) em 2004 e Interior Designer pelo Istituto Europeo di Design (IED) de São Paulo em 2007, atua no mercado desde 2005, tendo colaborado com alguns grandes escritórios na cidade de São Paulo.

A frente do escritório desde 2010, busca produzir uma arquitetura contemporânea, flexível e dinâmica, traduzindo em espaços físicos os desejos de cada cliente, analisando seu movimento cotidiano, suas aspirações e as relações que cada um deles estabelece com o ambiente.