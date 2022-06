O Studio Santoro é fruto da associação de duas arquitetas formadas em diferentes momentos que, no início de 2015, se reuniram para a produção de uma arquitetura com qualidade, precisão e diferencial, buscando o aperfeiçoamento tecnológico, sustentável e a harmonização entre forma, espaço e função.O escritório se consolida a partir de diferentes vivências e experiências profissionais, as quais se complementam e resultam em uma arquitetura atual e completa.