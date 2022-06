Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, a Arquiteta sócia em um escritório por 6 anos onde adquiriu conhecimento e sucesso em seus trabalhos inaugura, em 2015, seu novo escritório na cidade de São Leopoldo/RS.

Com experiência na área de arquitetura residencial, arquitetura comercial, arquitetura de interiores e paisagismo procura soluções criativas com originalidade, buscando sempre unir aspectos funcionais e estéticos.

Sempre preocupada com a inserção dos projetos no meio existente, é constante seu empenho em harmonizar a perspectiva visual do todo.

Em seus projetos, a Arq. Natália Ellwanger busca realizar o sonho do cliente, garantindo , com profissionalismo e comprometimento sua satisfação.