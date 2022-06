A arquiteta e urbanista Célia Beatriz Tabosa, com MBA em Design de Interiores, atua na área de arquitetura de interiores e construção. Possui escritório composto por profissionais capacitados, arquitetos e estagiários, que tem como foco projetos residenciais, comerciais e industriais, e está sempre se aprimorando na profissão. Considera um privilégio poder realizar os sonhos dos seus clientes, mas além de buscar atender suas necessidades, procura também surpreender, com propostas práticas e flexíveis, segundo tendências atuais do mercado que reflitam a personalidade, os hábitos e o estilo de vida de cada cliente, seja para uma casa de campo, de praia ou cidade. Criando uma identidade única para cada projeto!