O escritório Rolim de Moura Arquitetura e Interiores, sediado na capital paranaense, de titularidade das arquitetas Helena Rolim de Moura e Leticia Rolim de Moura, atua tanto no segmento de arquitetura residencial quanto comercial, desde 2003.

As atividades desenvolvidas pelas profissionais abrangem a elaboração de projetos arquitetônicos, de interiores, paisagísticos, especificação de materiais, execução e acompanhamento de obras.Seus projetos aliam tendências inovadoras com linhas puras e contemporâneas, buscando sempre harmonia, conforto, funcionalidade, estilo e sofisticação, respeitando o perfil e a personalidade de cada cliente. Para as arquitetas, a arte de executar um bom trabalho está na sensibilidade de captar o estilo de vida e o sonho do cliente e, através da distribuição dos espaços, cores, materiais e elementos de luz, transformá-lo em realidade. Atentas a isso, as profissionais procuram atualizar-se através de viagens, leituras, palestras e exposições, além de participarem de mostras de arquitetura, como a Casa Cor Paraná.