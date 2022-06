Ao longo de mais de duas décadas de atuação, o escritório Tellini Vontobel construiu mais do que sofisticados projetos, tornou-se um ícone de excelência junto às maiores construtoras e incorporadoras da Região Sul do Brasil, além de deixar sua marca nos espaços mais exclusivos. O know how internacional atualizado constantemente em viagens pelo mundo, chancelam uma empresa sólida, madura e capaz de atender os desejos mais diferenciados. Personalidade e envolvimento total com as necessidades de execução fazer parte da alma de tudo que o escritório entrega. Esse é o estilo Tellini Vontobel de encantar e surpreender os olhares mais exigentes.