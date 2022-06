Marli Lima é formada em Design de Interiores e Decoração de

Interiores, trabalhando nesta área há mais de 8 anos. Criativa e sempre atenta ás tendências do mercado, aliou a psicologia, sua formação inicial, á sua profissão, onde realiza um estudo cuidadoso do perfil de seus clientes, buscando contribuir com o bem estar físico e psíquico do mesmo. Possui trabalhos de destaque publicados em livros, revistas especializadas e sites. Também participou de programas de televisão, apresentando seus trabalhos e conhecimentos na área. Atua mais na área residencial, mas também tem projetos realizados em consultórios, escritórios e restaurantes. Este ano iniciou projetos nos EUA. Um dos principais valores de seu trabalho é, usando a criatividade, aliar sofisticação e requinte ao orçamento de seu cliente.