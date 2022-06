Maiora Design Furniture

O alto padrão Maiora Design está presente na sua vida e em seu dia a dia

Explorando formas originais, investindo em um design inteligente, a Maiora apresenta móveis para todos os espaços e cria novos interiores, com personalidade e sofisticação. Especializada em móveis de design, a Maiora trabalha com os mais renomados designers do mercado nacional e internacional. Além de móveis, a loja dispõe de uma extensa gama de produtos para revestimentos, onde a Maiora apresenta como diferencial não apenas o atendimento personalizado como também, a alta qualidade. Sempre seguindo as tendências mundiais do design, a Maiora procura trazer aos seus clientes, peças de vanguarda e com desenho inovador e único, primando pela exclusividade no mobiliário que comercializa.