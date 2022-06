O escritório surgiu da união dos arquitetos pela conjunção dos valores estéticos e funcionais, aliados ao apreço pela qualidade dos serviços e rigor profissional.

Os projetos arquitetônicos do RKA prezam pela simplicidade formal, sempre trabalhados com especial atenção aos detalhes e personalidade do objeto. O partido de seus projetos nasce da necessidade do programa discutido com cada cliente, agregado ao nosso conhecimento e desejo de fazermos cada arquitetura uma obra singular