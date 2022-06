A Givago Ferentz Arquitetura atua no mercado elaborando projetos arquitetônicos, Interiores / Design, restauro de edificações, paisagismo, acessibilidade, prevenção contra incêndio, projeto para vigilância sanitária, gerenciamento de obra e consultoria. A empresa proporciona ao cliente conforto e comodidade nas realizações de seus projetos, pois não segmenta os projetos, atuando em todas as interfaces de projetos e acompanhando todas as fases do mesmo. A empresa usa como base na elaboração de seus projetos a funcionalidade e a criatividade.

“A minha maior realização é ver o agradecimento e felicidade do meu cliente quando entrego um projeto, uma obra, um sonho. Isso me faz amar a arquitetura.” Givago Ferentz