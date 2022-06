FJ Novaes Light Projects é uma empresa de com 5 anos de atuação no mercado de iluminação.

Com mais de 11 anos de experiência em projeto de iluminação para residências e comércios , Fabio Novaes abriu a empresa em novembro de 2011. Fabio acredita que a iluminação define os espaços contemporâneos que ocupa e que é muito importante para tornar os nossos clientes confortáveis com seus projetos de iluminação.

A empresa FJ NOVAES LIGHT PROJECTS acredita que a construção de parcerias fortes com os nossos clientes significa que nos preocupamos com o desempenho do produto e estamos empenhados em oferecer o melhor serviço ao cliente.