O arquiteto Sérgio Machado, tem escritório estabelecido em Franca SP desde 1991. Possui projetos e construções em diversas cidades, somando ao seu currículo grande quantidade de obras projetadas e construídas.

Formado em arquitetura e urbanismo no ano de 1990, pós-graduado em light design, com diversos cursos nas áreas de decoração, engenharia, administração de obras, construção sustentável, design, seus projetos primam pela qualidade, apuro formal e eficiência. O escritório responde pelos mais diversos tipos de construções, unindo arte às mais recentes tecnologias na busca por soluções criativas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas. De linhas modernas e contemporâneas sua arquitetura não abre mão da harmonia e elegância das formas. Hoje o escritório é reconhecido como uma das principais referências de competência no setor.