Desde 2002, o arquiteto Rodrigo Fonseca atua no mercado sergipano e vem se colocando entre os mais conceituados profissionais de arquitetura e interiores do país. Ele já teve seus trabalhos publicados em renomadas revistas de circulação nacional, como a Casa Cláudia (edição 627) e a Kaza (edição 96). Mais recentemente, teve um projeto selecionado para o livro Oca (volume 14), publicação consagrada que divulga projetos de vários profissionais brasileiros. Com bom gosto, originalidade e profissionalismo, Rodrigo coleciona uma gama de prêmios na área, alguns com repercussão a nível nacional.

Graduou-se em 2003 pela Universidade Tiradentes em Aracaju e iniciou sua trajetória como sócio-proprietário da Criar Projetos. Ao longo dos anos, fez dois cursos de pós graduação (Lighting Design e Master em Arquitetura) e já assinou algumas das principais vitrines da cidade, participou de mostras, além de ter projetos bastante expressivos no cenário da arquitetura e alta decoração, o que os coloca entre os mais atuantes e influentes profissionais de todo o Brasil.