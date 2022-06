“Capitaneando uma geração de novos talentos, Diego Revollo é um dos principais articuladores da casa brasileira na cena contemporânea.”(Revista Kaza, Jan./2014)

"Dono de trajetória premiada é um dos arquitetos mais prolíficos – e brilhantes – de sua geração." (Revista Kaza, Jun./2013)

“Um dos nomes mais ativos e promissores da nova geração” (Revista Wish Casa, Out./2011)

Diego Revollo iniciou seus estudos em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1994. Ingressou na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1997 e graduou-se em Arquitetura e Urbanismo em 2001. Começou sua carreira em 2000 trabalhando ao lado de Roberto Migotto e, em 2007, abriu seu próprio escritório.

Foi vencedor de prêmios como Viver Bem Novos Talentos (2001), Espaço D (2006), Artestudio (2010), Bimbon de Arquitetura (2013) e Olga Krell de Decoração (2013). Em 2014 foi finalista do 7º Premio O Melhor da Arquitetura (Arquitetura & Construção) e foi palestrante em 2013 no BoomSPDesign. No mesmo ano selecionado, entre os 10 mais renomados arquitetos e designers brasileiros, para criar uma estampa personalizada para uma peça da marca Laufen.

Em 2015 foi palestrante da 6ª EARQ – Encontro de Arquitetura e Design (Goiânia-Goiás) e em 2016 foi vencedor do 21º Prêmio Deca e também vencedor do 14º Modern Decoration International Media Award (Shenzhen – China).

Valoriza acima de tudo o belo e tem, como principais virtudes, o rigor estético e a busca pelo equilíbrio. Atua desde a concepção inicial de casas, apartamentos e ambientes comerciais até a escolha final de objetos e obras de arte. Autor do projeto da primeira loja Armani Casa no Brasil, Diego Revollo aos poucos vai deixando sua marca em projetos no Brasil como em outros continentes.

Seus trabalhos já foram publicados em revistas e livros na Itália, Alemanha, França, Croácia, Espanha, Grécia, Estados Unidos, Canadá, México, Rússia, República Tcheca, Eslovaquia, Suécia, Lituânia, Ucrânia, Turquia, Polônia, Líbano, Arábia Saudita, Emirados Árabes, China, Coréia, Japão e Indonésia, bem como sites do mundo todo. Atualmente faz parte do conselho da revista Casa e Comida, da Editora Globo.