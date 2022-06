Trabalho na confecção sob encomendas de móveis em estilo rústico em madeira maciça. Tenho por objetivo utilizar madeiras de reflorestamento, para que meus filhos, netos e uma sequencia de gerações possam usufruir desta beleza unica chamada natureza. A minha técnica de envelhecimento e peculiar. A base de fogo (lança chamas) por qual consigo uma aparência muito autentica, ou seja, antiga. No acabamento final utilizo apenas a cera em pasta, tentando trabalhar o minimo possível na madeira deixando as brocas e alguns pequenos detalhes pra realçar a rusticidade do trabalho, desta forma, obtenho um resultado próximo ao autentico.