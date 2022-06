Fundado pelas arquitetas Beatriz Seppe e Karina Benassi, o escritório BENASSI & SEPPE ARQUITETURA E INTERIORES possui equipe especializada que visa trabalhar com técnica, estética e funcionalidade.Atualmente, além de trabalhar com projetos residenciais e comercias, projetam espaços corporativos como apartamentos decorados, stands de vendas, e áreas comuns de empreendimentos para grandes construtoras como Rossi, Even, Vitacon, Montante, entre de outras.