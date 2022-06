Desde 2012 à frente do escritório que leva seu nome, Elisa atua com foco em arquitetura e design de interiores desenvolvendo projetos com soluções exclusivas para cada cliente. Seu trabalho é marcado por identificar e atender de forma rápida e eficaz as solicitações e necessidades de seus clientes, proporcionando à eles qualidade de vida, conforto, beleza, praticidade e funcionalidade.

De Belém-PA, Elisa é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Pará e pós-graduada em Design de Interiores, Luminotécnica e Paisagismo pela Estácio. Também assina uma coluna sobre decoração para um jornal local. É reconhecida no mercado Paraense e coleciona algumas premiações de referência no segmento: Melhor Projeto de Operação Comercial - Casa Cor Pará 2012; Arquiteta Revelação 2013 - UNICO Núcleo de Decoração; TOP 10 arquitetos 2014 - UNICO Núcleo de Decoração.