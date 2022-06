Atua há cerca de 30 anos nos segmentos de projetos e construções, reformas,arquitetura de interiores e decoração de forma integrada e faz desse jogo de multiplas tarefas um exercicio dinâmico onde o foco é a criação de espaços que traduzam os anseios e sonhos de seus clientes.

Desenha e desenvolve peças exclusivas para mobiliário em marcenaria, serralheira e peças de iluminação que conferem a cada projeto um aspecto único e atemporal, personalizado e desvinculado de modismos.

Com estilo leve, contemporaneo e predileção por materiais naturais busca sempre uma solução sustentável e tem projetos executados em cidades, praias e campo.

Consta ainda de seu portfólio trabalhos na área de comunicação visual, muitas vezes realizados de forma a integrar também a arquitetura e interiores .

For over 30 years,Kika Prata is being comissioned for projecting and building , reconstructing, designing interior renovations and decorating and deals with this multi task game as a dinamic exercise in which the focus is creating spaces that meet her clients expectations and dreams.

Whenever necessary she creates exclusive furniture and objects for decorating in woodwork,cast iron, steel,and lightning fixtures as well, thus resulting in unique and timeless architectural and interior design works.

With a contemporary aesthetic and a strong preference for natural materials her goal is the come to a functional but sustainable solution never giving up the beauty of the form itself.