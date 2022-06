Viviane Loyola é formada pela Universidade Positivo em Arquitetura e Urbanismo em 2004. Ingressou na área por meio de estágios que realizou desde o segundo ano de faculdade, quando teve a oportunidade de trabalhar em conceituados escritórios de Curitiba. Com escritório próprio desde 2007, dedica- se à criação de projetos diferenciados, aliando conforto e bem estar através do equilíbrio nos projetos. Apegada aos detalhes, prima pela qualidade na execução dos projetos.

Coordena uma equipe de jovens arquitetos e estagiários que estão em busca constante pelas novidades e tendências da arquitetura mundial. Sempre adequando e imprimindo as novidades em cada projeto de acordo com o perfil e sonho de cada cliente. Atualmente, seu currículo inclui a participação em sete edições da Casa Cor Paraná (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014), além de projetos residenciais e corporativos. "Meu trabalho preza pela atemporalidade e, por isso, os ambientes na sua maioria têm base neutra e linhas retas, predominando o estilo contemporâneo com uma pitada do estilo clássico. Os destaques ficam por conta de detalhes decorativos e boas peças de decoração."