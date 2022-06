Letícia Sá Arquitetos é um escritório que desenvolve projetos de arquitetura para espaços comerciais, corporativos, residenciais e área da saúde.

Criamos e transformamos os ambientes com sofisticação e contemporaneidade. Elegância e soluções inovadoras são sempre pontos de partida para as nossas ideias! Criado em 2004, tem como sócias as arquitetas Letícia Sá e Joana Feijó. Letícia Sá Arquitetos desenvolve projetos com atendimento personalizado, seriedade e constante atualização. Sem fixar-se a um único estilo, o objetivo é trabalhar junto com o cliente para criar as soluções ideais a cada necessidade e ambiente. Os projetos resultam de conceitos da arquitetura moderna, aliados a muitas referências, pesquisas e diferentes pontos de vista.