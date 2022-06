Viva sua Casa

Cecilia Dale acredita que a casa é para ser vivida. Para usar, para morar e celebrar, todos os dias. Acreditamos que ela não só pode, como deve ser gostosa, aconchegante e linda, sempre. Por isso, as lojas reúnem um amplo mix de produtos – de móveis a aparelhos de jantar, de tapetes a lustres e ventiladores de teto. Muitos dos nossos objetos e acessórios para casa, vindos do mundo inteiro, são produzidos exclusivamente para a Cecilia Dale. São mais de 4000 produtos, reunidos em coleções que vão do estilo mais casual ao sofisticado - todas com o inconfundível bom gosto de sua fundadora. Além de bonitas, as peças são funcionais e práticas, garantindo o conforto de nossos clientes. Ao apresentar nas lojas ambientes totalmente decorados, a Cecilia Dale proporciona uma experiência única. Você vivencia, na prática, como móveis e objetos combinam entre si. E, através de nossos emails, redes sociais e nosso blog, recebe sugestões de uso, que pode replicar na decoração e no dia a dia de sua própria casa. Fundada em 1981, a Cecilia Dale é referência em bom gosto e exclusividade no mercado de móveis e decoração, com 14 lojas próprias nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, Curitiba e Rio de Janeiro, além de e-commerce, com entregas em todo o país.