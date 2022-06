A PK Arquitetura é resultado do trabalho da arquiteta Pauline Kubiak e sua equipe e tem como missão melhorar a vida das pessoas através do planejamento de ambientes e edificações. O escritório prima por trabalhos com qualidade técnica aliada as novidades tecnológicas, gerando soluções criativas e responsáveis para cada projeto.

Trabalha com projetos arquitetônicos e de interiores nas áreas residencial, comercial e corporativa, nas áreas de atuação de: Projeto, Acabamentos, Compatibilização, Administração e Gerenciamento / Execução. Utiliza o conceito de sustentabilidade como base para seus projetos, mas sempre buscando inovação.