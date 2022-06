A SIEG foi criada em 2010 inicialmente por uma adaptação do mercado da construção civil em terceirizar serviços de grande complexidade. Aliados a colaboradores investimos em infraestrutura e conquistamos o mercado.

Com a infraestrutura adequada foi traçado um objetivo a longo prazo, levar arquitetura de qualidade a toda a população e tornar realidade o sonho dos nossos clientes. Com o intuído de satisfazer todos os nossos clientes realizamos serviços técnicos segmentados como aprovações, desenhos e maquetes eletrônica e física.Nosso escritório está localizado na cidade de São José do Rio Preto, busca com primazia assegurar a tranquilidade de nossos clientes durante todo o desenvolvimento arquitetônico e obra. Venha conhecer nossa sede!