Arquiteta e Urbanista formou-se na PUC- MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais).

Há mais de 10 anos no mercado desenvolve projetos de arquitetura, interiores e decoração nos segmentos, Residencial, Comercial e Corporativo.

Sempre em busca de superar as expectativas dos clientes, prioriza o conforto e funcionalidade do projeto. O acompanhamento das etapas construtivas e compatibilização dos projetos complementares são o diferencial do escritório.

Linhas contemporâneas, elementos naturais estão presentes nas suas criações.

Participação na Mostra Casa Cor Minas Gerais : Ano : 2006,2007;2008 e 2011.