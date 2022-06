Não dá para precisar a data. O escritório das irmãs Luana e Lisandra Mundstock foi se formando com o tempo, naturalmente. Os clientes foram surgindo à medida que os amigos tomavam conhecimento da maturidade profissional e talento de cada arquiteta, as especialidades foram se complementando na necessidade de cada novo desafio e, assim, os projetos foram surgindo em cores, formas, ideias e espaços. O resultado desta união são criações genuínas, que nascem na individualidade de cada cliente e que combinam conforto, estética e funcionalidade. Desde consultoria e layout básico, projeto executivo, projeto e escolha de móveis, decoração e paisagismo, a Mundstock Arquitetura acompanha todas as etapas sempre com muita dedicação e responsabilidade.

Nem é necessário precisar a data. As irmãs Luana e Lisandra parecem ter nascido para trabalharem juntas e o sucesso de seus projetos vem ganhando forma naturalmente, como acontece com tudo que é para ser.

Luana Mundstock – Arquiteta e Urbanista formada pela UFRGS em 2001. Cursou Design de Mobiliário na Unisinos e Gestão e Planejamento do Escritório de Arquitetura no IAB.

Lisandra Mundstock – Arquiteta e Urbanista formada pela UniRitter em 2007. Realizou curso de Extensão em Luminotécnica na UniRitter, de Paisagismo e Jardinagem no IAB e atualmente cursa o MBA de Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil na FGV.